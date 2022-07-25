"Я выступал за Бешикташ, но это было уже давно. Поэтому Фенербахче не является для меня сверхпринципиальным соперником. Да и я не разделяю соперников на принципиальных и непринципиальных. Каждая игра для нас – принципиальная, и каждый последующий соперник – принципиальный.

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То, как люди болеют в Турции, а в первую очередь – в Стамбуле, это действительно что-то невероятное. Поэтому у Фенербахче будет преимущество 12-го игрока. Но мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше. В Стамбуле активно болеет не одна трибуна, а весь стадион очень громко и горячо поддерживает свою команду. Потому будет непросто. Однако все наши голкиперы не одну игру провели на высоком уровне и адаптировались. Психология у нас на самом высоком уровне, поэтому мы справимся с 12-м игроком и все будет хорошо.

Я бы не подчеркивал психологическое давление на нашу команду. Считаю, что больше будет давление на команду соперника, ведь они будут играть дома, перед своими болельщиками, которые будут требовать только победы. Это плюс для нас, мы сможем играть раскрепощеннее и отталкиваться только от своей игры и установки на матч, которую предоставит Мистер.

Наш тренер очень качественно разобрал соперника и перед первой игрой, и перед ответным матчем. Поэтому думаю, что все моменты, которые подчеркнул Мистер – как наши ошибки, так и удачные действия – помогут нам. Сделаем выводы, на которых настаивает тренер и покажем еще лучшую игру, чем в первой встрече", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

К слову, Денис находился в структуре Бешикташа с 2015 по 2018 годы, однако часть этого периода провел в аренде за Малагу и Динамо.

Напомним, первая встреча между Динамо и Фенербахче завершилась безголевой ничьей. Ответный матч состоится в среду, 27 июля, в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Начало встречи в 20:00.

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