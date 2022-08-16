Зірковий новачок мерсисайдців Дарвін Нуньєс повівся на провокацію Йоахіма Андерсена, вдарив суперника і побачив перед собою червону картку. Уболівальники Ліверпуля, вочевидь, вирішили, що це несправедливе покарання.

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Прихильники уругвайського форварда влаштували інтернет-атаку на захисника Крістал Пелас. За інформацією The Athletic, Андерсен отримував не лише образливі повідомлення, а й навіть смертельні погрози. Також дісталося членам родини футболіста. АПЛ вже запропонувала свою допомогу, щоб разом з поліцією гарантувати футболісту безпеку.

"Увесь матч я грав дуже близько до нього. Я його сильно дратував і добре справлявся зі своєю роботою. Думаю, саме тому він був трохи злий на мене. Нуньєс ударив мене головою під час подачі з флангу. Я сказав йому, що не треба цього робити. Потім він зробив це знову, що, на мою думку, дуже безглуздо. Чиста червона картка", – прокоментував інцидент Андерсон.

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