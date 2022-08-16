"Початок матчу вийшов справді добрим. Все було за нас. Однак у деяких ситуаціях просто не щастило. План Крістал Пелас на цей матч полягав у тому, щоб грати у п'ять захисників, перебувати за лінією м'яча та швидко переходити у контратаки. Зі швидкісним Вілфрідом Заа було важко впоратися.

Вилучення Нуньєса та шедевр Діаса у відеоогляді матчу Ліверпуль – Крістал Пелас – 1:1

Друга половина почалася позитивно, але червона картка – це нокдаун. Безперечно, червона картка була, Нуньєса спровокували. Він не повинен так поводитися. Дарвін знає, що підвів команду. Сьогодні я дам йому спокій, а потім поговорю з ним завтра.

Нам вдалося зрівняти рахунок через чотири хвилини після вилучення. Перебуваючи вдесятьох, ми доклали величезних зусиль. Тому зараз я відчуваю гордість", – цитує Клоппа ВВС.

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