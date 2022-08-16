Звездный новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес повелся на провокацию Йоахима Андерсена, ударил соперника и увидел перед собой красную карточку. Болельщики Ливерпуля, очевидно, решили, что это несправедливое наказание.

"Он знает, что подвел команду": Клопп признал, что Нуньес заслуженно получил красную карточку

Поклонники уругвайского форварда устроили интернет-атаку на защитника Кристал Пэлас. По информации The Athletic, Андерсен получал не только оскорбительные сообщения, но даже смертельные угрозы. Также досталось членам семьи футболиста. АПЛ уже предложила свою помощь, чтобы вместе с полицией гарантировать футболисту безопасность.

"Весь матч я играл очень близко к нему. Я его сильно раздражал и хорошо справлялся со своей работой. Думаю, именно поэтому он был немного зол на меня. Нуньес ударил меня головой при подаче с фланга. Я сказал ему, что не надо этого делать. Затем он сделал это снова, что, по моему мнению, очень глупо. Чистая красная карточка", – прокомментировал инцидент Андерсон.

Ливерпуль тяжело стартует в АПЛ: новая потеря очков, 75-миллионный провал Клоппа, травмы, у Сити уже +4