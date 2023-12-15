Уболівальників Астон Вілли "ув'язнили" на стадіоні – жахливі кадри
Вболівальники Астон Вілли були змушені дивитися зустріч проти Зрінські у Лізі конференцій через ґрати.
Англійський клуб в шостому раунді Ліги конференцій зустрічався зі Зрінські (1:1). Астон Віллу на стадіоні підтримувало близько 500 уболівальників.
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Гру фанатам "молотобійців" довелося дивитися у жахливих умовах. Фанатський сектор, де розмістили гостей з Англії, огородили ґратами. Здавалось, що уболівальники заарештовані й сидять у клітці.
Нагадаємо, що Астон Вілла у своїй групі Ліги конференцій посіла перше місце з 13 балами. А клуб із Боснії та Герцеговини фінішував на четвертій сходинці.
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