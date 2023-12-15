Вболівальники Астон Вілли були змушені дивитися зустріч проти Зрінські у Лізі конференцій через ґрати.

Англійський клуб в шостому раунді Ліги конференцій зустрічався зі Зрінські (1:1). Астон Віллу на стадіоні підтримувало близько 500 уболівальників.

Ліга конференцій: Фіорентина врятувала перше місце, Лудогорець, Фенербахче і Легія вийшли у плей-офф, Тайсон асистував

Гру фанатам "молотобійців" довелося дивитися у жахливих умовах. Фанатський сектор, де розмістили гостей з Англії, огородили ґратами. Здавалось, що уболівальники заарештовані й сидять у клітці.

Нагадаємо, що Астон Вілла у своїй групі Ліги конференцій посіла перше місце з 13 балами. А клуб із Боснії та Герцеговини фінішував на четвертій сходинці.

Зоря завершила виступи в Лізі конференцій рекордною перемогою в єврокубках – очки для України і кінець жахливої серії

The view Aston Villa fans had for their game away at Zrinsjski Mostar tonight.



They were caged in… #AVFC pic.twitter.com/WXlPGSzOqI — Football Away Days (@FBAwayDays) December 14, 2023