Болельщиков Астон Виллы "посадили" на стадионе – ужасные кадры
Болельщики Астон Виллы были вынуждены смотреть встречу против Зрински в Лиге конференций из-за решетки.
Английский клуб в шестом раунде Лиги конференций встречался со Зринским (1:1). Астон Виллу на стадионе поддерживало около 500 болельщиков.
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Игру фанатам "молотобойцев" пришлось смотреть в ужасных условиях. Фанатский сектор, где разместили гостей из Англии, огородили решеткой. Казалось, болельщики арестованы и сидят в клетке.
Напомним, что Астон Вилла в своей группе Лиги конференций заняла первое место с 13 баллами. А клуб из Боснии и Герцеговины финишировал на четвертой строчке.
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