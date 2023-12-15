Болельщики Астон Виллы были вынуждены смотреть встречу против Зрински в Лиге конференций из-за решетки.

Английский клуб в шестом раунде Лиги конференций встречался со Зринским (1:1). Астон Виллу на стадионе поддерживало около 500 болельщиков.

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Игру фанатам "молотобойцев" пришлось смотреть в ужасных условиях. Фанатский сектор, где разместили гостей из Англии, огородили решеткой. Казалось, болельщики арестованы и сидят в клетке.

Напомним, что Астон Вилла в своей группе Лиги конференций заняла первое место с 13 баллами. А клуб из Боснии и Герцеговины финишировал на четвертой строчке.

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The view Aston Villa fans had for their game away at Zrinsjski Mostar tonight.



They were caged in… #AVFC pic.twitter.com/WXlPGSzOqI — Football Away Days (@FBAwayDays) December 14, 2023