Розіграш Суперкубка Чилі перетворився на фанатське свавілля. Артуро Відаль був близьким до завоювання титулу, але підвели власні ж вболівальники.

Уачіпато (чемпіон країни) зустрічався з Коло-Коло (володарем Кубка) на Національному стадіоні у Сантьяго. "Білі" повели 2:0 вже до середини першого тайму. Другий гол з пенальті забив зірковий Артуро Відаль, який повернувся додому після 17 років виступів за кордоном.

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Коло-Коло впевнено крокував до чергового титулу, якби не його навіжені фанати. Вони ще до матчу влаштували безлад довкола стадіону, тому матч затримався на 20 хвилин. Під час гри напруга лише наростала. Коли Північна трибуна арени запалала, а вболівальники Коло-Коло впритул наблизилися до поля, суддя був змушений зупиняти зустріч на 78-й хвилині.

На щастя, пожежники швидко приборкали вогонь, обійшлось без жертв. Відаль вмовляв фанатів заспокоїтися, але нічого не допомогло – команди на поле не повернулись. Тепер доля Суперкубка Чилі залежить від рішення місцевої Федерації, яка консультується з владою та правоохоронними органами.

Mas videos de lo que pasó entre La Garra Blanca de Colo Colo y Carabineros



Todo comenzó cuando Carabineros quiso retirar banderas que tenían mensajes contra Sebastián Piñera, ex presidente del pais, fallecido recientemente pic.twitter.com/c4G0EkA1EC — ? BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) February 12, 2024

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