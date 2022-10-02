Протистояння 11 туру чемпіонату Індонезії між Аремою та Персебаєю увійде у список найтрагічніших футбольних матчів в історії.

Безлад на матчі в Індонезії / Фото з Twitter

Безлад стався чи не одразу після фінального свистка, який зафіксував перемогу Персебаї з рахунком 3:2. Уболівальники почали масово перелазити огорожі та вибігати на футбольне поле, повідомляє Cerdik Indonesia.

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Поліція у відповідь використала сльозогінний газ, що заборонено правилами ФІФА, та гамселила уболівальників. Люди були розлючені діями правоохоронців, почали нищити їхні авто поблизу поля та сам стадіон.

Загалом преса рапортує про понад 100 смертей внаслідок заворушень, серед загиблих є діти та жінки. Сотні людей звернулись по допомогу у місцеві лікарні, а інтернетом поширюються відео з трупами на підлогах медичних установ.

Федерація футболу Індонезії вже ухвалила рішення заборонити Аремі проводити домашні матчі цього сезону. Усі поєдинки туру в чемпіонаті скасували через оголошення жалоби.

Nanti-nanti mah kalau musim depan laga derby kaya Persib vs Persija terus Persebaya vs Arema dls, mending gausah ada penonton yg dari luar pulau biar ga nambah-nambah lg korban jiwa kya begini anjir rusuh. Udh lebih dari 50 nyawa melayang cuma gara-gara pertandingan bola yaelahhh pic.twitter.com/w9DKL4mF2U — Rrrrrr. (@Pineapplecute_) October 1, 2022

Masih serbuan Aremania usai Arema kalah dari Persebaya di Kanjuruhan Malam Minggu ini. Dipukul dong :)pic.twitter.com/EkwlX6zDB7 — Median Sport (@mediansportcom) October 1, 2022