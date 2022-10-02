Матч в Індонезії завершився масовим безладом з понад 100 смертями: моторошні відео 18+
Протистояння 11 туру чемпіонату Індонезії між Аремою та Персебаєю увійде у список найтрагічніших футбольних матчів в історії.
Безлад стався чи не одразу після фінального свистка, який зафіксував перемогу Персебаї з рахунком 3:2. Уболівальники почали масово перелазити огорожі та вибігати на футбольне поле, повідомляє Cerdik Indonesia.
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Поліція у відповідь використала сльозогінний газ, що заборонено правилами ФІФА, та гамселила уболівальників. Люди були розлючені діями правоохоронців, почали нищити їхні авто поблизу поля та сам стадіон.
Загалом преса рапортує про понад 100 смертей внаслідок заворушень, серед загиблих є діти та жінки. Сотні людей звернулись по допомогу у місцеві лікарні, а інтернетом поширюються відео з трупами на підлогах медичних установ.
Федерація футболу Індонезії вже ухвалила рішення заборонити Аремі проводити домашні матчі цього сезону. Усі поєдинки туру в чемпіонаті скасували через оголошення жалоби.