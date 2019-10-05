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Фанати Ювентуса вимагають прибрати зірку слави Конте біля стадіону та знайшли цікаву заміну

14:35 320 Читать на русском
Фанати Ювентуса вимагають прибрати зірку слави Конте біля стадіону та знайшли цікаву заміну
Антоніо Конте / фото: ФК Інтер

Вболівальники Ювентуса досі розгнівані на Антоніо Конте за прихід на посаду головного тренера запеклого ворога – Інтера.

У травні вболівальники Ювентуса створили петицію з вимогою прибрати зірку Антоніо Конте зі стадіону клубу, інформує Football Italia.

Маркізіо оголосив про завершення кар'єри

Як повідомляє видання, фанати обурені тим, що колишній тренер туринців прийняв пропозицію принципового суперника "б'янконері" – Інтера.

Тепер шанувальники туринської команди пропонують віддати зірку Конте колишньому півзахиснику команди Клаудіо Маркізіо, який провів в структурі Ювентуса 25 років. Зазначимо, що на днях Маркізіо оголосив про завершення кар'єри.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Клаудіо Маркізіо Клаудіо Маркізіо футбольні фанати Антоніо Конте Антоніо Конте
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