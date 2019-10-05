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Фанаты Ювентуса требуют убрать звезду славы Конте возле стадиона и нашли интересную замену

14:35 59 Читати українською
Фанаты Ювентуса требуют убрать звезду славы Конте возле стадиона и нашли интересную замену
Антонио Конте / фото: ФК Интер

Болельщики Ювентуса до сих пор в гневе на Антонио Конте за приход на пост главного тренера заклятого врага – Интера.

В мае болельщики Ювентуса создали петицию с требованием убрать звезду Антонио Конте со стадиона клуба, информирует Football Italia.

Маркизио объявил о завершении карьеры

Как сообщает издание, фанаты возмущены тем, что бывший тренер туринцев принял предложение принципиального соперника "бьянконери" – Интера.

Теперь поклонники туринской команды предлагают отдать звезду Конте бывшему полузащитнику команды Клаудио Маркизио, который провел в структуре Ювентуса 25 лет. Отметим, что на днях Маркизио объявил о завершении карьеры.

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Клаудио Маркизио Клаудио Маркизио Ювентус Ювентус Италия футбольные фанаты Антонио Конте Антонио Конте
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