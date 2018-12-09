Фанати Шальке закликали відпустити засудженого росіянина, який атакував автобус Борусії Д

Вболівальники Шальке несподівано заступились за злочинця під час матчу проти дортмундської Борусії.

У матчі 14-го туру чепмпіонату Німеччини Шальке – Борусія Д фанати господарів із угрупування Hugos вивісили провокаційний банер.

"Смерть Борусії. Свободу Сергію В!", – було вказано на полотні.

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Таким чином вболівальники закликали звільнити росіянина Сергія Венергольда, засудженого на 14 років за атаку на автобус дортмундської Боруссії у квітні 2017-го.

Варто відзначити, що поєдинок завершився перемогою гостей (2:1).

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