Шальке – Борусія Д: Санчо повертає лідерство і змушує випускати Коноплянку

Шальке і Борусія Дортмунд зійшлися в рурському дербі в рамках 14-го туру чемпіонату Німеччини. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Німеччина. Бундесліга 2018/19, 14-й тур

Шальке – Борусія Д – 1:2 (2-й тайм)

Голи: Каліджурі, 61 – Делейні, 7, Санчо, 74

Матч, як і онлайн-трансляція Шальке – Борусія Д на "Футбол 24", стартував о 16:30 за київським часом. Це 153-е Рурське дербі. Дортмунд до звітної зустрічі переважав Гельзенкірхен лише на одну перемогу, але востаннє "джмелі" тріумфували 3 роки тому. Борусія виграла 4 останні тури поспіль і лідирувала в таблиці з 7-очковим відривом. Команда Коноплянки чергувала перемоги з втратами очок і посідала 12-е місце.

Шальке – Борусія Д: стартові склади на матч Бундесліги

Борусія спокійно вийшла вперед після першого прицільного удару. Делейні реалізував навіс Ройса зі штрафного. Шалькери випросили в арбітра звернутись по допомогу до VAR – питання в тому, чи грав Вітсель рукою нависне, зняли відеоповтори. Дортмунд спокійно контролював гру, а єдиний свій момент господарі створили з порушенням правил. Бургшталлер підіграв рукою, приймаючи м'яч, але навіть це не допомогло прошити Бюркі. До слова, єдиний форвард Шальке травмувався (чергова проблема в цій лінії), але замість нього вийшов не Євген Коноплянка, як очікували навіть німецькі журналісти і вболівальники, а номінальний захисник Хамза Менділ.

Після виходу Сердара замість Бенталеба на 57-й Шальке нарешті притиснув дортмундців до їхніх воріт. Масована атака змусила гостей розгубитись на якусь мить, і цього вистачило. Після довгого перегляду відеоповторів Даніель Зіберт призначив пенальті – на думку судді, Ройс занадто жорстко вступив у відбір проти Харіта. Каліджурі реалізував 11-метровий без зайвих проблем.

Beelden gevonden. In mijn fijne zelfbedachte wereld is deze, als je hem zonder VAR geeft, kan gebeuren. Maar met het bekijken zie je toch dat Reus geen beweging maakt en Harit z'n poot er tussen duwt met een intentie een fake pingel.pic.twitter.com/W2ayrzbEGw — Yordi (@TheFev) 8 грудня 2018 р.

Радість Тедеско тривала недовго. Юний 18-річний Санчо опинився на лівому фланзі, з допомогою фінтів і партнера пошив усіх у дурні та пробив голкіпера. Цей гол змусив наставника Шальке нарешті випустити Євгена Коноплянку. Українець отримує трохи більше як 15 хвилин врятувати гру.