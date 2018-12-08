Шальке – Борусія Д: Санчо повертає лідерство і змушує випускати Коноплянку

Шальке і Борусія Дортмунд зійшлися в рурському дербі в рамках 14-го туру чемпіонату Німеччини. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Німеччина. Бундесліга 2018/19, 14-й тур
Шальке – Борусія Д – 1:2 (2-й тайм)
Голи: Каліджурі, 61 – Делейні, 7, Санчо, 74
Матч, як і онлайн-трансляція Шальке – Борусія Д на "Футбол 24", стартував о 16:30 за київським часом. Це 153-е Рурське дербі. Дортмунд до звітної зустрічі переважав Гельзенкірхен лише на одну перемогу, але востаннє "джмелі" тріумфували 3 роки тому. Борусія виграла 4 останні тури поспіль і лідирувала в таблиці з 7-очковим відривом. Команда Коноплянки чергувала перемоги з втратами очок і посідала 12-е місце.
Шальке – Борусія Д: стартові склади на матч Бундесліги
Борусія спокійно вийшла вперед після першого прицільного удару. Делейні реалізував навіс Ройса зі штрафного. Шалькери випросили в арбітра звернутись по допомогу до VAR – питання в тому, чи грав Вітсель рукою нависне, зняли відеоповтори. Дортмунд спокійно контролював гру, а єдиний свій момент господарі створили з порушенням правил. Бургшталлер підіграв рукою, приймаючи м'яч, але навіть це не допомогло прошити Бюркі. До слова, єдиний форвард Шальке травмувався (чергова проблема в цій лінії), але замість нього вийшов не Євген Коноплянка, як очікували навіть німецькі журналісти і вболівальники, а номінальний захисник Хамза Менділ.
Після виходу Сердара замість Бенталеба на 57-й Шальке нарешті притиснув дортмундців до їхніх воріт. Масована атака змусила гостей розгубитись на якусь мить, і цього вистачило. Після довгого перегляду відеоповторів Даніель Зіберт призначив пенальті – на думку судді, Ройс занадто жорстко вступив у відбір проти Харіта. Каліджурі реалізував 11-метровий без зайвих проблем.
Радість Тедеско тривала недовго. Юний 18-річний Санчо опинився на лівому фланзі, з допомогою фінтів і партнера пошив усіх у дурні та пробив голкіпера. Цей гол змусив наставника Шальке нарешті випустити Євгена Коноплянку. Українець отримує трохи більше як 15 хвилин врятувати гру.