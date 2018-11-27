toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Росіянин отримав 14 років в'язниці за замах на гравців Борусії Д

16:13 539 Читать на русском
Росіянин отримав 14 років в'язниці за замах на гравців Борусії Д
Росіянин отримав 14 років в'язниці за замах на гравців Борусії Д / Фото Reuters

Оголошено вирок у справі щодо вибуху біля автобусу дортмундської Борусії у квітні 2017 року перед матчем Ліги чемпіонів.

Росіянин Сергій Венергольд отримав 14 років в'язниці за атаку на автобус дортмундської Боруссії, повідомляє Deutsche welle.

У справі про вибух біля автобуса "Борусії" Д затриманий росіянин

Нагадаємо, що вибух біля автобуса Борусії стався 11 квітня перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Монако. Внаслідок інциденту постраждали один з правоохоронців та захисник "джмелів" Марк Бартра.

За словами Венергольда, таким чином він хотів отримати прибуток від падіння цін на акції Борусії.

Прокурори вимагали для росіянина довічного ув'язнення.

Власника Монако Риболовлєва затримали – росіянина звинувачують у корупційних махінаціях

Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
51
хв
Хоффенхайм
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук