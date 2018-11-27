Росіянин отримав 14 років в'язниці за замах на гравців Борусії Д / Фото Reuters

Оголошено вирок у справі щодо вибуху біля автобусу дортмундської Борусії у квітні 2017 року перед матчем Ліги чемпіонів.

Росіянин Сергій Венергольд отримав 14 років в'язниці за атаку на автобус дортмундської Боруссії, повідомляє Deutsche welle.

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Нагадаємо, що вибух біля автобуса Борусії стався 11 квітня перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Монако. Внаслідок інциденту постраждали один з правоохоронців та захисник "джмелів" Марк Бартра.

За словами Венергольда, таким чином він хотів отримати прибуток від падіння цін на акції Борусії.

Прокурори вимагали для росіянина довічного ув'язнення.

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