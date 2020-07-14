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Фанати Шальке ошаліли від зухвалості юної зірки клубу – гравець хизувався формою Борусії Д

19:34 - Читать на русском
Фанати Шальке ошаліли від зухвалості юної зірки клубу – гравець хизувався формою Борусії Д
Раббі Матондо / Getty Images

Вболівальники Шальке після провальної кінцівки сезону отримали додатковий моральний удар від власного улюбленця.

Вінгер Раббі Матондо вирішив приміряти форму найзапеклішого ворога "кнаппен" – Борусії Дортмунд, інформує Sky Germany.

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19-річний валлієць не знайшов для занять у спортзалі кращого одягу, ніж футболка зірки "джмелів" Джейдона Санчо. Фанатам Шальке така зухвалість не сподобалась. "Після такого сезону ти смієш носити форму ворога?", "Негайно вимітайся з клубу!", "Це просто огидно", – ці та інші прокльони посипалися на Матондо у соцмережах.

Нагадаємо, Шальке закінчив сезон Бундесліги на 12 місці, програвши три останні матчі. Матондо провів у чемпіонаті 20 матчів, забив два м'ячі.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Шальке Шальке Німеччина Футбольна форма Раббі Раббі Матондо
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