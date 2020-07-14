Фанаты Шальке ошалели от наглости юной звезды клуба – игрок щеголял в форме Боруссии Д

Болельщики Шальке после провальной концовки сезона получили дополнительный моральный удар от собственного любимца.

Вингер Рабби Матондо решил примерить форму злейшего врага "кнаппен" – Боруссии Дортмунд, информирует Sky Germany.

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19-летний валлиец не нашел для занятий в спортзале лучшей одежды, чем футболка звезды "шмелей" Джейдона Санчо. Фанатам Шальке такая дерзость не понравилась. "После такого сезона ты смеешь носить форму врага?", "Немедленно выметайся из клуба!", "Это просто отвратительно", – эти и другие проклятия посыпались на Матондо в соцсетях.

Напомним, Шальке закончил сезон Бундеслиги на 12 месте, проиграв три последних матча. Матондо провел в чемпионате 20 матчей, забил два мяча.

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