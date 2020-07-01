Барселона достроково повернула захисника з оренди в Шальке

Оборонець Хуан Міранда повернеться в рідну Барселону.

Оренда 20-річного іспанця в Шальке припинена достроково, інформує офіційний сайт гельзенкірхенців.

Барселона продала захисника за 10 млн євро

Міранда повинен був провести в Бундеслізі і наступний сезон, однак клуби вирішили змінити плани. Захисник повернеться в розташування Барселони, яка визначить його подальшу долю. Контракт Хуана з каталонцями розрахований до 2023 року, ціна за Transfermarkt – 4 млн євро.

Додамо, що Міранда провів за Шальке 12 матчів у всіх турнірах, відзначився одним асистом.

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