Відмова Кіліана Мбаппе перейти в Реал у літнє міжсезоння зробила його об'єктом насмішок з боку фанатів мадридського клубу.

Один з уболівальників Реала з'явився на стадіоні у Хельсінкі з футболкою Мбаппе з цифрою 0. Внизу на футболці був напис "кубків Ліги чемпіонів".

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Таким чином, мадридці продовжують насміхатись із суперзірки, який проміняв трофеї в Лізі чемпіонів на гроші в Парижі. Мбаппе наразі не здобув жодного трофея Ліги чемпіонів за кар'єру, тоді як Реал у травні виграв вже 14-й найпрестижніший кубок в клубному футболі.

Додамо, що вчора, 10 серпня, Реал здобув черговий трофей, вигравши Суперкубок УЄФА, впевнено обігравши Айнтрахт.

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