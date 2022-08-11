Отказ Килиана Мбаппе перейти в Реал в летнее межсезонье сделал его объектом насмешек со стороны фанатов мадридского клуба.

Один из болельщиков Реала появился на стадионе в Хельсинки с футболкой Мбаппе с цифрой 0. Внизу футболки была надпись "кубков Лиги чемпионов".

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Таким образом, мадридцы продолжают насмехаться над суперзвездой, который променял трофеи в Лиге чемпионов на деньги в Париже. Мбаппе пока не завоевал ни одного трофея Лиги чемпионов за карьеру, тогда как Реал в мае выиграл уже 14-й самый престижный кубок в клубном футболе.

Добавим, что вчера, 10 августа, Реал завоевал очередной трофей, выиграв Суперкубок УЕФА, уверенно обыграв Айнтрахт.

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