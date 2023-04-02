Чутки, що аргентинець може покинути столицю Франції, дуже обурюють ультрас столичного клубу. Вони вже не вперше показують своє ставлення до зірки ПСЖ. Перед матчем з Ліоном під час оголошення складу парижан з трибуни лунав свист, коли на табло з'явилася фотографія Лео Мессі.

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Зазначимо, що напруга між аргентинцем та ультрас ПСЖ триває довгий час. Мессі не підходить до трибун, як це роблять інші футболісти столичного клубу, в кінці матчів. Нагадаємо, що зустріч між парижанами та Ліоном розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Messi was whistled again by the “small team” supporters in France. pic.twitter.com/Br8GNabePb — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) April 2, 2023

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