Фанати ПСЖ висловили неповагу до Мессі – відео моменту
Трибуни Парк де Прес дали зрозуміти, як вони ставляться до нападника парижан Лео Мессі.
Чутки, що аргентинець може покинути столицю Франції, дуже обурюють ультрас столичного клубу. Вони вже не вперше показують своє ставлення до зірки ПСЖ. Перед матчем з Ліоном під час оголошення складу парижан з трибуни лунав свист, коли на табло з'явилася фотографія Лео Мессі.
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Зазначимо, що напруга між аргентинцем та ультрас ПСЖ триває довгий час. Мессі не підходить до трибун, як це роблять інші футболісти столичного клубу, в кінці матчів. Нагадаємо, що зустріч між парижанами та Ліоном розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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