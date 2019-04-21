Шахов дублем допоміг ПАОКу розгромити Левадіакос і достроково стати чемпіоном Греції

ПАОК здобув розгромну перемогу в матчі 29-го туру чемпіонату Греції проти Левадіакоса.

Греція, 29 тур

ПАОК – Левадіакос – 5:0

Голи: Шахов, 3, 60, Бісесвар, 8 (п), Варела, 53, Свідерскі, 83

Незабитий пенальті: Пелкас, 30

Шахов відзначився курйозним голом, який може принести ПАОКу чемпіонство

Українець Євген Шахов до звітного поєдинку відзначався у чемпіонаті Греції лише одного разу. Сьогодні ж він відкрив рахунок вже на 3-й хвилині. Ще до перерви ПАОК міг робити рахунок розгромним, але Бісесвар реалізував пенальті, а Пелкас – ні.

В другому таймі команда Шахова забила ще три голи, один з яких на свій рахунок записав українець.

Після 29 турів ПАОК набрав 77 очок і став недосяжним для переслідувачів. Якщо клуб Шахова не програє в завершальному турі, то окрім чемпіонства може завершити чемпіонат Греції без жодної поразки.