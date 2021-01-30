У Марселі місцеві вболівальники промовисто демонструють своє невдоволення справами клубу.

Близько 200 фанатів Марселя в знак протесту намагались прорватись на базу клубу, повідомляє RMC.

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Фани розвішали банери та плакати із гаслами проти керівництва французького клубу та футболістів. Протестувальники не забули також і про піротехніку, після використання якої біля тренувальної бази загорілись дерева.

Згодом офіційний сайт клубу виступив із заявою, що через заворушення матч 22-го туру Ліги 1 проти Ренна, який був запланований на 22:00 30 січня, переноситься на невизначений термін.

Після 20-ти турів Ліги 1 Марсель розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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