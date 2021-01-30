Около 200 фанатов Марселя в знак протеста пытались прорваться на базу клуба, сообщает RMC.

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Фаны развесили баннеры и плакаты с лозунгами против руководства французского клуба и футболистов. Протестующие не забыли также и о пиротехнике, после использования которой у тренировочной базы загорелись деревья.

После 20-ти туров Лиги 1 Марсель расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.

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