Фанаты Марселя устроили пожар возле базы клуба – жуткие кадры
18:38 - Читати українською
В Марселе местные болельщики красноречиво демонстрируют свое недовольство делами клуба.
Около 200 фанатов Марселя в знак протеста пытались прорваться на базу клуба, сообщает RMC.
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Фаны развесили баннеры и плакаты с лозунгами против руководства французского клуба и футболистов. Протестующие не забыли также и о пиротехнике, после использования которой у тренировочной базы загорелись деревья.
После 20-ти туров Лиги 1 Марсель расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.
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