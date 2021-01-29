"Я думаю, що покину клуб наприкінці червня, це нормально. Судячи із ситуації, яка склалась, я думаю, що це кінець.

Марсель зацікавився послугами Вальверде – в екс-тренера Барселони свої пріоритети

Що робитиму, якщо надійде пропозиція продовжити контракт? Навряд чи це можливо", – цитує португальця GFFN.

Чинна угода 43-річного фахівця з Марселем розрахована до завершення нинішнього сезону. Після 20-ти турів Ліги 1 провансальці розташовуються на 6-й сходинці. За інформацією ЗМІ, одним з кандидатів на зміну Віллаш-Боашу є екс-тренер Барселони Ернесто Вальверде.

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