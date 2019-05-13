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Фанати Манчестер Сіті присвятили Зінченку пісню під час святкування чемпіонства в АПЛ

13 травня 21:56 2714 Читать на русском
Фанати Манчестер Сіті присвятили Зінченку пісню під час святкування чемпіонства в АПЛ
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Фанати англійського Манчестер Сіті присвятили пісню українському легіонерові команди Олександрові Зінченку.

Святкуючи завоювання чемпіонства у матчі проти Брайтона, фанати співали про Зінченка: "There's something the Kippax wants you to know – best full-back in League is Zinchenko. (He is) from Ukraine, City wins the Premier League again"!

Галони шампанського, політ Гвардіоли, А капела з культовим музикантом – божевільне святкування чемпіонства Ман Сіті

У перекладі слова пісні означають: "Кіппакс хоче, щоб ви знали, найкращий фланговий захисник в АПЛ – Зінченко. (Він) з України, Сіті виграв Прем'єр-лігу знову".

Додамо, що Кіппакс – знаменита трибуна на колишній домашній арені Манчестер Сіті – Мейн Роуд, де перебували найактивніші і найвідданіші фанати "містян".

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

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