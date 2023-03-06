Вболівальники Ліверпуля не змогли не пригадати конфлікт між Еріком Тен Хагом та Кріштіану Роналду, поки португалець виступав за Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль розтрощив Манчестер Юнайтед на Енфілді (7:0), тож фанати мерсисайдців шукали усі способи, аби покепкувати з принципових суперників.

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Згадали і про конфлікт між Тен Хагом та Роналду. Через це фанати Ліверпуля затягнули "Viva Ronaldo", що досить незвично було почути на Енфілді.

Нагадаємо, що на початку сезону Роналду втратив місце в основному складі – якраз після того, як Ерік Тен Хаг очолив команду. В листопаді португалець виступив зі скандальним інтерв'ю, в якому розкритикував як наставника, так і решту команди, після чого перебрався в Аль-Наср вже вільним агентом.

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