Фанати Ліверпуля дотепно потролили Тен Хага, заспівавши на честь Роналду
Вболівальники Ліверпуля не змогли не пригадати конфлікт між Еріком Тен Хагом та Кріштіану Роналду, поки португалець виступав за Манчестер Юнайтед.
Ліверпуль розтрощив Манчестер Юнайтед на Енфілді (7:0), тож фанати мерсисайдців шукали усі способи, аби покепкувати з принципових суперників.
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Згадали і про конфлікт між Тен Хагом та Роналду. Через це фанати Ліверпуля затягнули "Viva Ronaldo", що досить незвично було почути на Енфілді.
Нагадаємо, що на початку сезону Роналду втратив місце в основному складі – якраз після того, як Ерік Тен Хаг очолив команду. В листопаді португалець виступив зі скандальним інтерв'ю, в якому розкритикував як наставника, так і решту команди, після чого перебрався в Аль-Наср вже вільним агентом.
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