Деякі прихильники Лідса не змогли пережити невдачі своєї команди у протистоянні з "червоними дияволами" в 26-му турі АПЛ.

Після третього забитого м'яча МЮ, автором якого став Фред, з трибун Елланд Роуд полетіли ракети. Одна з них влучила в бразильського екс-хавбека Шахтаря, інша – у голову 19-річного Антоні Еланги. Останньому знадобилася допомога лікарів, повідомляє Sky Sports.

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До слова, вперше з ракетниць в бік поля почали стріляти ще на 34-й хвилині, коли Харрі Магуайр відкрив рахунок. Футбольна асоціація Англії вже відкрила провадження і розпочала розслідування інциденту. Обидва тренери висловили обурення такою поведінкою вболівальників.

Поєдинок завершився перемогою МЮ з рахунком 4:2. Фред та Еланга записали до свого активу вирішальні голи, які допомогли манкуніанцям зберегти місце в топ-4 АПЛ.

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