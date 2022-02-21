Некоторые поклонники Лидса не смогли пережить неудачи своей команды в противостоянии с "красными дьяволами" в 26-м туре АПЛ.

После третьего забитого мяча МЮ, автором которого стал Фред, с трибун Элланд Роуд gjлетели ракеты. Одна из них попала в бразильского экс-хавбека Шахтера, другая – в голову 19-летнего Антони Эланге. Последнему понадобилась помощь врачей, сообщает Sky Sports.

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К слову, впервые из ракетниц в сторону поля начали стрелять еще на 34-й минуте, когда Харри Магуайр открыл счет. Футбольная ассоциация Англии уже открыла производство и начала расследование инцидента. Оба тренера выразили возмущение таким поведением болельщиков.

Поединок завершился победой МЮ со счётом 4:2. Фред и Эланга записали в свой актив решающие голы, которые помогли манкунианцам сохранить место в топ-4 АПЛ.

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