"Червоні дияволи" домінували упродовж першої половини і закономірно забили 2 голи. Окремо слід відзначити м'яч Харрі Магвайра, який замкнув подачу з кутового. Для МЮ це перший гол у сезоні зі стандарту після 138 невдалих кутових.

Манчестер Юнайтед перестріляв Лідс у дербі – йоркширці оформили камбек з 0:2 за хвилину, Рангнік врятував гру замінами

Лідс влаштував блискавичний камбек по перерві. Крива подача Родріго перетворилася на розкішний парашут за комірець Де Хеа, а за 58 секунд Рафінья зрівняв рахунок, використавши простріл екс-манкуніанця Джеймса. Перемогу гостям принесли джокери. Лідс пропустив від Фреда і Еланги, яких Ральф Рангнік випустив з лави запасних.