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Фанати Карпат підтримали команду з даху будинку – гравець "левів" відзначив уболівальників

14:44 - Читать на русском
Фанати Карпат підтримали команду з даху будинку – гравець "левів" відзначив уболівальників
Карпати мали підтримку фанатів / ФК Карпати

Прихильники "зелено-білих" знайшли спосіб підтримати улюблену команду в поєдинку 28-го туру УПЛ проти Львова.

42’ Олексій Хахльов
62’ Ярослав Деда
 
Андро Гіоргадзе 37’
37’ Андро Гіоргадзе
42’ Олексій Хахльов
62’ Ярослав Деда

Як відомо, поєдинок Карпати – Львів проходив у Луцьку через складну епідеміологічну ситуацію в столиці Галичини. Доступ уболівальників на трибуни все ще заборонений, але кілька прихильників Карпат зуміли підтримати свою команду та подивитися матч. Вони пробралися на дах будинку, який розташований біля стадіону.

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Вчинок фанатів відзначив навіть Ярослав Деда, точний удар якого в другому таймі і приніс Карпатам нічию. "Звичайно, що без підтримки трибун грати важко. Але ж наші фани – просто топ! Приїхали та підтримували нас з даху будівлі, ми прекрасно чули їх, дуже вдячні їм за це", – цитує Деду офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, після 24-х зіграних матчів Карпати замикають турнірну таблицю Прем'єр-ліги, маючи лише 15 очок.

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фото: ФК Карпати

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Теги
футбольні курйози футбольні фанати Ярослав Ярослав Деда Фанати Карпат Карпати - Львів Карпати Карпати
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