Фанаты Карпат поддержали команду с крыши дома – игрок "львов" отметил болельщиков

Поклонники "зелено-белых" нашли способ поддержать любимую команду в поединке 28-го тура УПЛ против Львова.

Как известно, поединок Карпаты – Львов проходил в Луцке из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице Галичины. Доступ болельщиков на трибуны все еще запрещен, но несколько поклонников Карпат сумели поддержать свою команду и посмотреть матч. Они пробрались на крышу дома, который расположен возле стадиона.

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Поступок фанатов отметил даже Ярослав Деда, точный удар которого во втором тайме и принес Карпатам ничью. "Конечно, без поддержки трибун играть тяжело. Но наши фаны – просто топ! Приехали и поддерживали нас с крыши здания, мы прекрасно слышали их, очень благодарны им за это", – цитирует Деду официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, после 24-х сыгранных матчей Карпаты замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги, имея лишь 15 очков.

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фото: ФК Карпаты