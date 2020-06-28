toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА

Фанаты Карпат поддержали команду с крыши дома – игрок "львов" отметил болельщиков

14:44 - Читати українською
Фанаты Карпат поддержали команду с крыши дома – игрок "львов" отметил болельщиков
Карпаты получили поддержку фанатов / ФК Карпаты

Поклонники "зелено-белых" нашли способ поддержать любимую команду в поединке 28-го тура УПЛ против Львова.

42’ Алексей Хахлёв
62’ Ярослав Деда
 
Андро Гиоргадзе 37’
37’ Андро Гиоргадзе
42’ Алексей Хахлёв
62’ Ярослав Деда

Как известно, поединок Карпаты – Львов проходил в Луцке из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице Галичины. Доступ болельщиков на трибуны все еще запрещен, но несколько поклонников Карпат сумели поддержать свою команду и посмотреть матч. Они пробрались на крышу дома, который расположен возле стадиона.

Карпаты – Львов – 1:1– видеообзор матча с курьезным автоголом Гиоргадзе

Поступок фанатов отметил даже Ярослав Деда, точный удар которого во втором тайме и принес Карпатам ничью. "Конечно, без поддержки трибун играть тяжело. Но наши фаны – просто топ! Приехали и поддерживали нас с крыши здания, мы прекрасно слышали их, очень благодарны им за это", – цитирует Деду официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, после 24-х сыгранных матчей Карпаты замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги, имея лишь 15 очков.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу

фото: ФК Карпаты

blog_ava
Альбасете одолел Расинг и оторвался от зоны вылета – Зозуля оформил час игры в большинстве и заработал пенальти
01:07
2641
Теги
футбольные курьёзы футбольные фанаты Ярослав Ярослав Деда Фанаты Карпат Карпаты - Львов Карпаты Карпаты
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
18
мин
Десна
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук