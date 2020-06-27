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Карпати – Львів – 1:1 – відеоогляд матчу з курйозним автоголом Гіоргадзе

21:25 - Читать на русском
Карпати – Львів – 1:1 – відеоогляд матчу з курйозним автоголом Гіоргадзе
Карпати – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу 27 червня 2020 / ФК Карпати

Карпати та Львів вчетверте в сезоні не змогли виявити сильнішого та продовжили безвиграшні серії. Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – Львів на "Футбол 24".

42’ Олексій Хахльов
62’ Ярослав Деда
 
Андро Гіоргадзе 37’
37’ Андро Гіоргадзе
42’ Олексій Хахльов
62’ Ярослав Деда

Матч та онлайн-трансляція Карпати – Львів стартував о 17:00. Для "зелено-білих" це перший поєдинок після вимушеної паузи в чемпіонаті – як відомо, у таборі Карпат зафіксували масовий спалах COVID-19, через що підопічні Романа Санжара пропустили 4 тури УПЛ.

Карпати та Львів зіграли внічию учетверте в сезоні – "зелено-білі" продовжили жахливу безвиграшну серію

Перший тайм вийшов провальним для Карпат. Спочатку Гіоргадзе невдало підставив ногу, від якої м'яч зрикошетив у ворота. За кілька хвилин Хахльов отримав другу жовту та був вилучений з поля. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги Львова.

Втім, у другому таймі Карпати відігралися. Ярослав Деда ударом головою замкнув подачу Танчика. Більше голів у матчі не було. 1:1 – четверте львівське дербі в сезоні знову не виявило сильнішого. Георгій Цецадзе дебютував у Львові з нічиєї, а от для Карпат ситуація плачевна – 8 очок від рятівної зони, при цьому "леви" не перемагають вже у 16 матчах чемпіонату поспіль. Львів не може виграти 9 останніх поєдинків.

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Карпати Карпати Львів Львів Карпати - Львів футбольні курйози Відеоновини Андро Андро Гіоргадзе
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