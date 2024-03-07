Два вболівальники Брайтона отримали ножові поранення в Римі перед матчем Ліги Європи проти Роми. Як інформує ВВС, посилаючись на свідчення англійських свідків, на гостьових уболівальників напали близько шести осіб у балаклавах. Вони били англійців кулаками і ногами, а також використовували ніж.

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"Ми йшли додому з бару і поводилися невимушено, не співали пісень і були у звичайному одязі. На нас напали ззаду близько шести хлопців у балаклавах, вони були в чорному одязі. Мене кілька разів ударили по потилиці, а потім я впав на підлогу. Вони просто штовхали мене і били кулаками. Я повернувся в готель, мої травми не були серйозними. Проте я дізнався, що двоє моїх друзів отримали ножові поранення", – зазначив один із фанатів Брайтона Джої Торп.

Обидва вболівальники Брайтона були доставлені в різні лікарні столиці Італії. Після надання медичної допомоги їхньому життю нічого не загрожує, хоча один із двох постраждалих англійців залишився в лікарні. Він пропустить матч улюбленої команди з Ромою.

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