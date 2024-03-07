Два болельщика Брайтона получили ножевые ранения в Риме перед матчем Лиги Европы против Ромы. Как информирует ВВС, ссылаясь на показания английских свидетелей, на гостевых болельщиков напали около шести человек в балаклавах. Они избивали англичан кулаками и ногами, а также использовали нож.

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"Мы шли домой из бара и вели себя непринужденно, не пели песен и были в обычной одежде. На нас напали сзади около шести парней в балаклавах, они были в чёрной одежде. Меня пару раз ударили по затылку, а затем я упал на пол. Они просто пинали меня и били кулаками. Я вернулся в отель, мои травмы не были серьёзными. Но я узнал, что двое моих друзей получили ножевые ранения", – отметил один из фанатов Брайтона Джои Торп.

Оба болельщика Брайтона были доставлены в разные больницы столицы Италии. После оказания медицинской помощи их жизням ничего не угрожает, хотя один из двух пострадавших англичан остался в больнице. Он пропустит матч любимой команды с Ромой.

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