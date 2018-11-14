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Син П'яніча повторив святкування гола Роналду у ворота Манчестер Юнайтед – кумедне відео

16:20 528 Читать на русском
Син П'яніча повторив святкування гола Роналду у ворота Манчестер Юнайтед – кумедне відео
Міралем П'яніч із сином / фото із соцмереж

У нападника Ювентуса Кріштіану Роналду з'явилися послідовники серед дітей його одноклубників.

Півзахисник туринського Ювентуса Міралем П'яніч опублікував в Інстаграмі відео, на якому його син Едін демонструє стиль святкування нападника "старої синьори" Кріштіану Роналду.

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Хлопчик показує прес. Саме так португалець відзначив гол, забитий у матчі Ліги чемпіонів у ворота Манчестер Юнайтед.

"Гарний початок тижня для всіх", – написав П'яніч в Інстаграмі.

Варто зауважити, що це вже не перший випадок, коли син П'яніча повторює "фірмові" жести гравців Ювентуса. Раніше Едін неодноразово копіював Пауло Дибалу.

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Відеоновини Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Міралем П'яніч Міралем П'яніч
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