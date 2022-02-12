Тьягу Сілва став найкращим гравцем клубного ЧС – ветеран Челсі повторив досягнення Рамоса
12 лютого 23:07 - Читать на русском
37-річний Тьягу Сілва не втомлюється збирати нагороди.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
55’ Ромелу Лукаку
117’ Кай Хаверц
Рафаель Вейга 64’
Луан 120+6’
55’ Ромелу Лукаку
64’ Рафаель Вейга
117’ Кай Хаверц
120+6’ Луан
Захисник Челсі Тьягу Сілва отримав звання найкращого футболіста клубного чемпіонату світу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
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У фіналі команда бразильця в овертаймі дотиснула Палмейрас (2:1). Тьягу став другим захисником в історії турніру, який отримав цю нагороду. Раніше цей почесний статус серед оборонців отримував Серхіо Рамос у 2014-му.
У нинішньому сезоні Сілва провів 27 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.
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