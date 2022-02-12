Захисник Челсі Тьягу Сілва отримав звання найкращого футболіста клубного чемпіонату світу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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У фіналі команда бразильця в овертаймі дотиснула Палмейрас (2:1). Тьягу став другим захисником в історії турніру, який отримав цю нагороду. Раніше цей почесний статус серед оборонців отримував Серхіо Рамос у 2014-му.

У нинішньому сезоні Сілва провів 27 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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