Реал сенсаційно програв Райо Вальєкано (2:3) у 13-му турі чемпіонату Іспанії, але навіть цю невдачу затьмарила одна нетипова подія.

На останніх секундах гри Феде Вальверде опинився на підбиранні після розіграшу кутового і пробив по воротах. М'яч після удару уругвайця вилетів за межі стадіону та влетів у квартиру сусідньої багатоповерхівки.

Зірка Реала вибив м'яч за межі стадіону, поціливши на балкон сусідньої багатоповерхівки – курйозне відео

На балконі квартири, куди потрапив м'яч, уболівальники стежили за грою. Фанат на ім'я Хамза зняв на відео момент влучання ігрового снаряду в його кімнату. Кадри моментально розлетілися соцмережами, а журналісти розшукали щасливчика.

"Це був перший футбольний матч, який я переглянув. Мені дуже сподобалося", – цитує Relevo уболівальника, який вже заявив, що не планує продавати м'яч на аукціоні, попри можливість непогано заробити.

Реал зазнав сенсаційної поразки від Райо Вальєкано, пропустивши три голи – "вершкові" втратили лідерство у Ла Лізі