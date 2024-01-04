На війні з Росією загинув Ростислав "Джеррі" Терещенко, повідомляє Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо.

Українська футболістка загинула внаслідок бомбардувань Росії

Повномасштабне вторгнення він зустрів у цивільному статусі, але відразу доєднався до лав 4-го батальйону роти особливого призначення НГУ, а після долучився до 3-го полку ССО. 27 грудня загинув під час бойового зіткнення у місті Авдіївка.

Ростислав Терещенко долучився до боротьби з росіянами ще в 2014 році, у 19-річному віці долучившись до лав "Азову", де 3 роки навчався снайперській справі.

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