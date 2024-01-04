На войне с Россией погиб Ростислав "Джерри" Терещенко, сообщает Telegram-каналWBC | Ультрас Динамо.

Украинская футболистка погибла в результате бомбардировок России

Полномасштабное вторжение он встретил в гражданском статусе, но сразу присоединился в ряды 4-го батальона роты особого назначения НГУ, а после присоединился к 3-му полку ССО. 27 декабря погиб во время боевого столкновения в городе Авдеевка.

Ростислав Терещенко присоединился к борьбе с россиянами еще в 2014 году, в 19-летнем возрасте присоединившись к рядам "Азова", где 3 года учился снайперскому делу.

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