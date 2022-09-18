Атлетік втримав перемогу над Райо Вальєкано в рамках 6-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Рахунок у звітному матчі несподівано відкрив Райо Вальєкано, але фаворит дуже швидко оговтався і ще до перерви відповів трьома забити м'ячами. У складі Атлетіка вперше в одному матчі відзначилися брати Ніко та Іньякі Вільямс.

Атлетік перестріляв Райо Вальєкано й вийшов на третє місце, Валенсія розгромила Сельту, Альмерія поступилась Мальорці

У другому таймі гості відчайдушно намагалися відігратися. Один їхній гол скасував VAR. Забити легально вдалося лише після появи на полі Радамеля Фалькао. Колумбієць першим же дотиком до м'яча організував шедевр – у шикарному стрибку замкнув подачу з флангу. На більше у Райо Вальєкано забракло часу і сил.