В рамках 6-го туру Ла Ліги мають провести кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 6-й тур

Мальорка – Альмерія – 1:0

Гол: Маффео, 25

Валенсія – Сельта – початок о 19:30

Атлетік – Райо Вальєкано – початок о 22:00

Мальорка у рідних стінах приймала Альмерію. Матч виявився не дуже цікавим – команди награли лише на 1,02 xG, а статистичні портали нарахували всього 2 гольових моменти. Обидва належали господарям. Ведат Мурікі свій шанс не реалізував, вистріливши на 39-й хвилині повз ворота метрів з шести.

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На щастя для острів'ян, рахунок на той час вже було відкрито. Копете на 25-й хвилині виконав подачу, м'яч зрикошетив від захисника й полетів на лінію воротарського, а Маффео головою пробив повз голкіпера – 1:0! Цей гол і визначив переможця. Мальорка сьогодні на коні, в той час як Альмерія програла у третьому матчі поспіль.

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