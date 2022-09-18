Атлетик удержал победу над Райо Вальекано в рамках 6-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Счет в отчетном матче неожиданно открыл Райо Вальекано, но фаворит очень быстро оправился и еще до перерыва ответил тремя забитыми мячами. В составе Атлетика впервые в одном матче отличились братья Нико и Иньяки Уильямс.

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Во втором тайме гости отчаянно пытались отыграться. Один их гол отменил VAR. Забить легально удалось лишь после появления на поле Радамеля Фалькао. Колумбиец первым же касанием организовал шедевр – в шикарном прыжке замкнул подачу с фланга. На большее у Райо Вальекано не хватило времени и сил.