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Фалькао перейшов у Галатасарай – також турки підписали двох гравців з АПЛ

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Фалькао перейшов у Галатасарай – також турки підписали двох гравців з АПЛ
Радамель Фалькао / ФК Галатасарай

Галатасарай оголосив про підписання Радамеля Фалькао, а також двох футболістів з АПЛ.

Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер форварда Монако Радамеля Фалькао. Контракт розрахований на 3 роки. Гравець виступатиме під 9-м номером.

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У сезоні 201819 колумбієць забив 15 голів і віддав 2 асисти у Лізі 1, чим допоміг "монегаскам" не зазнати ганебного вильоту у Лігу 2.

Окрім трансферу Фалькао стамбульський клуб орендував на рік форварда Брайтона Флоріна Андоне і хавбека Саутгемптона Маріо Леміна.

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