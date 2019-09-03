Фалькао перейшов у Галатасарай – також турки підписали двох гравців з АПЛ

Галатасарай оголосив про підписання Радамеля Фалькао, а також двох футболістів з АПЛ.

Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер форварда Монако Радамеля Фалькао. Контракт розрахований на 3 роки. Гравець виступатиме під 9-м номером.

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У сезоні 201819 колумбієць забив 15 голів і віддав 2 асисти у Лізі 1, чим допоміг "монегаскам" не зазнати ганебного вильоту у Лігу 2.

Окрім трансферу Фалькао стамбульський клуб орендував на рік форварда Брайтона Флоріна Андоне і хавбека Саутгемптона Маріо Леміна.

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Radamel Falcao, Başkanımız Mustafa Cengiz’i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Futbol Takımı Kaptanımız Fernando Muslera da hazır bulundu.



Detaylar https://t.co/Kud9uNUvzk pic.twitter.com/PTLtG3Ftr6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019