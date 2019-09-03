Фалькао перейшов у Галатасарай – також турки підписали двох гравців з АПЛ

Галатасарай оголосив про підписання Радамеля Фалькао, а також двох футболістів з АПЛ.
Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер форварда Монако Радамеля Фалькао. Контракт розрахований на 3 роки. Гравець виступатиме під 9-м номером.
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У сезоні 201819 колумбієць забив 15 голів і віддав 2 асисти у Лізі 1, чим допоміг "монегаскам" не зазнати ганебного вильоту у Лігу 2.
Окрім трансферу Фалькао стамбульський клуб орендував на рік форварда Брайтона Флоріна Андоне і хавбека Саутгемптона Маріо Леміна.
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