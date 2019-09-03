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Ікарді перебрався до ПСЖ

00:03 339 Читать на русском
Ікарді перебрався до ПСЖ
Мауро Ікарді / ФК Парі Сен-Жермен

Французький Парі Сен-Жермен оформив оренду з міланського Інтера нападника Мауро Ікарді.

Аргентинський форвард завершив трансфер на Парк де Пренс, повідомляє офіційний сайт парижан.

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Ікарді сезон 2019/20 проведе в ПСЖ на правах оренди за 5 млн євро. Французький гранд може викупити права на опального нападника в кінці сезону. Це коштуватиме команді Томаса Тухеля 65 млн. У новій команді аргентинець виступатиме під 18-м номером.

Нагадаємо, що Мауро Ікарді на професіональному рівні дебютував за Сампдорію, а останні 6 років провів у міланському Інтері. Взимку він посварився із босами клубу через умови нового контракту, а новий керманич "нерадзуррі" Антоніо Конте не бачив нападника в своїх тактичних побудовах.

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