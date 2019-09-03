Фалькао перешел в Галатасарай – также турки подписали двух игроков из АПЛ

Галатасарай объявил о подписании Радамеля Фалькао, а также двух футболистов из АПЛ.
Галатасарай на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда Монако Радамеля Фалькао. Контракт рассчитан на 3 года. Игрок будет выступать под 9-м номером.
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В сезоне 201819 колумбиец забил 15 голов и отдал 2 ассиста в Лиге 1, чем помог "монегаскам" не испытать позорного вылета в Лигу 2.
Кроме трансфера Фалькао стамбульский клуб арендовал на год форварда Брайтона Флорина Андоне и хавбека Саутгемптона Марио Лемина.
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