Фалькао перешел в Галатасарай – также турки подписали двух игроков из АПЛ

Галатасарай объявил о подписании Радамеля Фалькао, а также двух футболистов из АПЛ.

Галатасарай на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда Монако Радамеля Фалькао. Контракт рассчитан на 3 года. Игрок будет выступать под 9-м номером.

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В сезоне 201819 колумбиец забил 15 голов и отдал 2 ассиста в Лиге 1, чем помог "монегаскам" не испытать позорного вылета в Лигу 2.

Кроме трансфера Фалькао стамбульский клуб арендовал на год форварда Брайтона Флорина Андоне и хавбека Саутгемптона Марио Лемина.

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Radamel Falcao, Başkanımız Mustafa Cengiz’i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Futbol Takımı Kaptanımız Fernando Muslera da hazır bulundu.



Detaylar https://t.co/Kud9uNUvzk pic.twitter.com/PTLtG3Ftr6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019