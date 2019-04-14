Фабрі Гонсалес прокоментував поразку Карпат від Десни

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес вважає, що його команда не змогла повернути гру в потрібне русло.

"На початку матчу були забиті два голи, після чого ми мали кілька моментів, але не забили, і не повернули гру в потрібне русло. У той час ми мали перевагу, однак не скористалися нею. Чи був пенальті в епізоді зі Шведом? Не можу сказати напевно. Сумнівний момент, я б не наважився зараз говорити категорично.

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Зміна складу? Варто розуміти, що в нас є понад 20 гравців. Ми давали шанси одним гравцям, іншим, однак матч на Кубок став для мене холодним душем. Тому ми трішки змінили склад, щоб було більше конкуренції, більше боротьби за місце в основі.

Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1

Швед – це той, хто може показати різницю у матчі. Я думаю, що він виконав величезний об’єм роботи. Крім того, він міг забити в кінці матчу, але все одно, варто його привітати", – цитує Фабрі Гонсалеса офіційний сайт Карпат.