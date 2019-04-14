toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Фабрі Гонсалес прокоментував поразку Карпат від Десни

17:45 253 Читать на русском
Фабрі Гонсалес прокоментував поразку Карпат від Десни
Фабрі Гонсалес / Карпати

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес вважає, що його команда не змогла повернути гру в потрібне русло.

8’ Єгор Картушов
72’ Денис Фаворов
 
Мар'ян Швед 19’
8’ Єгор Картушов
19’ Мар'ян Швед
72’ Денис Фаворов

"На початку матчу були забиті два голи, після чого ми мали кілька моментів, але не забили, і не повернули гру в потрібне русло. У той час ми мали перевагу, однак не скористалися нею. Чи був пенальті в епізоді зі Шведом? Не можу сказати напевно. Сумнівний момент, я б не наважився зараз говорити категорично.

Десна у рідних стінах здобула перемогу над Карпатами

Зміна складу? Варто розуміти, що в нас є понад 20 гравців. Ми давали шанси одним гравцям, іншим, однак матч на Кубок став для мене холодним душем. Тому ми трішки змінили склад, щоб було більше конкуренції, більше боротьби за місце в основі.

Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1

Швед – це той, хто може показати різницю у матчі. Я думаю, що він виконав величезний об’єм роботи. Крім того, він міг забити в кінці матчу, але все одно, варто його привітати", – цитує Фабрі Гонсалеса офіційний сайт Карпат.

Теги
Карпати Карпати Десна Десна Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Десна - Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
Чорноморець
19:30
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук