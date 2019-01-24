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Роджерс – про трансфер Шведа: Нам не потрібен ще один вінгер, якщо перехід відбудеться, то гравець піде в оренду

10:58 769 Читать на русском
Роджерс – про трансфер Шведа: Нам не потрібен ще один вінгер, якщо перехід відбудеться, то гравець піде в оренду
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Наставник Селтіка Брендан Роджерс розповів, що чекає на Мар’яна Шведа, якщо перехід вінгера у його команду відбудеться.

"Я не можу сказати, що багато про нього знаю. У нас достатньо вінгерів, і ще один нам не дуже потрібен. Але, можливо, такий трансфер в майбутньому буде корисним для Селтіка, адже ми бачимо дійсно талановитого гравця.

Роджерс підтвердив інтерес до Шведа

Так, ми переглядали Шведа, є переговори, але навіть якщо перехід відбудеться, то гравець, ймовірно, буде відданий в оренду. Втім, влітку нашу команду покине ряд виконавців, і Швед може стати нам у пригоді", – цитує Роджерса BBC.

Швед найближчим часом стане гравцем Селтіка, – ЗМІ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Динамо вибуло з переговорів щодо Шведа, а гравець найближчими днями офіційно стане футболістом Селтіка.

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Трансфери Карпати Карпати Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Брендан Роджерс Брендан Роджерс Трансфери чемпіонату України
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