Роджерс – про трансфер Шведа: Нам не потрібен ще один вінгер, якщо перехід відбудеться, то гравець піде в оренду

Наставник Селтіка Брендан Роджерс розповів, що чекає на Мар’яна Шведа, якщо перехід вінгера у його команду відбудеться.

"Я не можу сказати, що багато про нього знаю. У нас достатньо вінгерів, і ще один нам не дуже потрібен. Але, можливо, такий трансфер в майбутньому буде корисним для Селтіка, адже ми бачимо дійсно талановитого гравця.

Роджерс підтвердив інтерес до Шведа

Так, ми переглядали Шведа, є переговори, але навіть якщо перехід відбудеться, то гравець, ймовірно, буде відданий в оренду. Втім, влітку нашу команду покине ряд виконавців, і Швед може стати нам у пригоді", – цитує Роджерса BBC.

Швед найближчим часом стане гравцем Селтіка, – ЗМІ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Динамо вибуло з переговорів щодо Шведа, а гравець найближчими днями офіційно стане футболістом Селтіка.