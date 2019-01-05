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Фабрегас попрощався із вболівальниками Челсі – іспанець за крок від переходу в Монако

19:20 683 Читать на русском
Фабрегас попрощався із вболівальниками Челсі – іспанець за крок від переходу в Монако
Cеск Фабрегас / reuters

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас, схоже, покидає Стемфорд Брідж.

Після матчу Кубка Англії між Челсі та Ноттінгемом (2:0) іспанець Сеск Фабрегас попрощався із вболівальниками, які завітали на трибуни Стемфорд Брідж. Хавбек настільки розчулився, що не зміг стримати сліз.

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Зазначимо, наразі Фабрегас за крок від переходу в Монако. Нещодавно Сеск зіграв свій 500-й матч у футболці "синіх".

Нагадаємо, Фабрегас виступає у Челсі з 2014 року, куди прийшов з Барселони. У поточному сезоні на рахунку іспанця всього 16 матчів в усіх турнірах, де він забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Челсі Челсі Англія Трансфери Челсі
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