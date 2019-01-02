Фабрегас за крок від переходу в Монако

Півзахисник "синіх" Сеск Фабрегас близький до переїзду в Монако.

31-річний іспанський хавбек на наступному тижні стане гравцем Монако, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією джерела, Фабрегас виявив бажання попрацювати з наставником монегасків Тьєррі Анрі, який очолив французький клуб по ходу цього сезону. Сторони вже узгодили трансфер і залишилось владнати лише певні деталі.

У поточному сезоні Сеск зіграв у складі Челсі 14 матчів, забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.

Після 18 турів Монако набрав 13 очок і займає передостаннє, 19-е місце, в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

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