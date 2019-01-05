Кубок Англії: Вест Хем у дебютному матчі Насрі пройшов Бірмінгем, Манчестер Юнайтед здолав Редінг

Відбулись матчі 1/32 фіналу Кубка Англії. Вест Хем приймав Бірмінгем, а Манчестер Юнайтед – Редінг. У обох випадках господарі здобули перемогу.

Кубок Англії, 1/32 фіналу, перші матчі

Вест Хем – Бірмінгем – 2:0

Голи: Арнаутовіч, 2, Керрол, 90+1

Манчестер Юнайтед – Редінг – 2:0

Голи: Мата, 22 (пен), 45+4

У першому матчі команда Андрія Ярмоленка приймала вдома Бірмінгем. У складі господарів на поле вийшов зірковий новачок, який довгий час пропустив через допінгову дискваліфікацію – Самір Насрі. Вест Хем одразу вийшов вперед завдяки голу Арнаутовіча на другій хвилині та подвоїв рахунок наприкінці зустрічі. Таким чином команда Ярмоленка зіграє у 1/16 Кубка Англії.

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Манчестер Юнайтед також не мав особливих проблем зі своїм опонентом. Гол Мати з пенальті у середині першого тайму та забитий м'яч Лукаку на 45+4 хвилині дозволили манкуніанцям вільно почуватись у другому таймі та довести справу до перемоги. Підопічні Сульшера також у 1/16 Кубка.