Фабрегас близький до відходу з Челсі

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас веде перемовини про відхід з клубу вже в найближче трансферне вікно.

Хавбек Челсі Сеск Фабрегас веде перемовини про відхід з клубу. Контракт 31-річного гравця завершується влітку, а вже 1 січня іспанець отримає право вести переговори з будь-яким клубом.

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Челсі не проти відпустити хавбека вже у січні. Інтерес до Фабрегаса проявляють Мілан та Монако, повідомляє Marca.

Іспанець виступає за Челсі з 2014 року, проте після приходу Мауріціо Саррі втратив статус основного виконавця. В поточному сезоні Сеск провів лише 5 матчів в АПЛ.

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